«Атлетико» намерен купить форварда «Валенсии» Родриго в январе

Мадридский «Атлетико» по-прежнему интересуется нападающим «Валенсии» Родриго Морено, утверждает Football Espana со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, «матрасники» намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. «Атлетико» может заплатить за футболиста порядка € 60 млн. Напомним, «Атлетико» был близок к покупке форварда летом, но трансфер сорвался.

Родриго перешёл в «Валенсию» летом 2015 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в семи матчах испанского национального чемпионата (шесть — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.