Морозов: при провалах «Динамо» нужно общаться с фанатами и брать ответственность

Защитник «Динамо» Григорий Морозов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками московской команды.



«Знаю, что ко мне никто не может подойти и сказать, что я плохо тренируюсь. Я всегда честен с собой, на каждой тренировке выполняю требования наставника и стараюсь прогрессировать. Да, конечно, бывает непросто, когда теряешь место в составе, но ты становишься сильнее, пытаясь вернуться. Я здесь давно, у меня есть право голоса на поле и в раздевалке, но в «Динамо» это нужно заслужить.



Когда встречаю наших болельщиков, всегда тепло общаюсь с ними. Зачастую встречают на улице, в метро и на автозаправках. Часто списываемся в социальных сетях, болельщики приглашают на свои турниры, и я приезжаю всегда с удовольствием. Бывают непростые темы, которые приходится обсуждать. Болельщики тратят силы, время, поддерживают нас. Когда мы проваливаемся, нужно хотя бы подойти, обменяться парой слов и взять на себя ответственность. Это нужно делать обязательно», — сказал Морозов в интервью клубной пресс-службе.

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