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РФС сообщил о начале продаж билетов на матч Россия — Бельгия

РФС сообщил о начале продаж билетов на матч Россия — Бельгия
Футбол / Евро-2020 0

Российский футбольный союз объявил о начале продаж билетов на матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия.

Стоимость билетов составляет от 600 до 3500 рублей.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Начало матча в 20:00 мск.

РФС готовит к матчу традиционную развлекательную кампанию «Наши парни в городе». Болельщиков ждут музыкальная программа, автографсессии, барбершоп, аквагрим и многое другое.

Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Сборная Бельгии (18) — на 1-м месте.

С полным календарём матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».

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