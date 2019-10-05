РФС сообщил о начале продаж билетов на матч Россия — Бельгия
Российский футбольный союз объявил о начале продаж билетов на матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Россия — Бельгия.
Стоимость билетов составляет от 600 до 3500 рублей.
Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Начало матча в 20:00 мск.
РФС готовит к матчу традиционную развлекательную кампанию «Наши парни в городе». Болельщиков ждут музыкальная программа, автографсессии, барбершоп, аквагрим и многое другое.
Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Сборная Бельгии (18) — на 1-м месте.
С полным календарём матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».
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