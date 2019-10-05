Тальяфико отказался от перехода в «Атлетико» ради «Аякса»
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико признался, что отказался от перехода в мадридский «Атлетико» минувшим летом.
«Решил остаться ещё на год в „Аяксе“, потому что это лучшее время для клуба. Не хотел возникновения напряжённости в отношениях между мною и амстердамским клубом, поэтому решил остаться. Посмотрим, что произойдёт в следующем году», — приводит слова Тальяфико Cadena Cope.
Тальяфико перешёл в «Аякс» из «Индепендьенте» в январе 2018 года. В мае текущего года аргентинский футболист продлил контракт с амстердамским клубом до лета 2022 года.
Амстердамский «Аякс» набрал 20 очков в 8 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Атлетико» набрал 14 очков в 7 играх и занимает 3-е место в таблице Примеры.
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