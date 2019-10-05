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«Оренбург» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 14:00

«Оренбург» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Динамо». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербрург).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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