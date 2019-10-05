Косельни рассказал, почему решил покинуть «Арсенал»
Защитник «Бордо» Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал».
«Сезон в английской Премьер-лиге очень долгий. Требует больших физических и моральных затрат. Не чувствовал, что могу играть 40-50 матчей за сезон, и я не хотел завершать карьеру, имея множество травм. Да, я перешёл на уровень пониже, но стал получать больше удовольствия от игры», — приводит слова Косельни Goal.com.
Косельни защищал цвета лондонского «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. В сезоне-2018/19 французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.
Косельни выложил видео со сменой футболки «Арсенала» на футболку «Бордо»
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