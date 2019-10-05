Бонуччи: Конте был идеальным тренером для «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в преддверии матча 7-го тура чемпионата Италии с «Интером» поделился мнением о главном тренере соперника Антонио Конте, который ранее возглавлял туринский клуб.

«Конте заставил меня быть всё время голодным, привил желание не сдаваться, заразил менталитетом, который позволяет преодолевать боль, чтобы достичь целей.



Он вкладывал это в нас с первого дня работы в клубе. Конте был идеальным тренером для «Ювентуса», ему нужен был шанс в большом клубе, а мы должны были вернуться к вершине после кальчополи. Нам нужен был такой человек, как Антонио, который смог заставить нас понять, что значит носить футболку „Ювентуса“. После трёх отличных лет вместе наши пути разошлись, но мы сохранили хорошие отношения.



«Интер» начал сезон очень хорошо, что было легко предвидеть после назначения Конте. У них отличная команда, с классными игроками. Их система игры позволяет каждому проявить себя наилучшим образом", — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.