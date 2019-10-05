«Ахмат» на выезде обыграл «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал защитник «Ахмата» Уилкер Анхель, который отправил мяч в ворота «Уфы» на 9-й минуте с подачи полузащитника грозненской команды Олега Иванова.



«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (15) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА (25).



Напомним, Игорь Шалимов возглавил «Ахмат» 30 сентября. Он сменил на посту главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова, который объявил об отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).