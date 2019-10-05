Дзюба сходил на балет в Михайловский театр

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба посетил Михайловский театр в Санкт-Петербурге. Форвард побывал на премьере «Баядерки», постановщиком которой является известный испанский хореограф и театральный художник Начо Дуато.

«Ребятки, ребятулечки. Наконец-таки я попал на балет в Михайловский театр. Как я прогрессирую, ребятки? Вы заметьте, пожалуйста. Вот так вот, нет предела совершенству», — сказал Дзюба в своём «инстаграме».

Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей, а также пяти результативных передач. Кроме того, на его счету один гол и одна результативная передача в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года. За сборную России он сыграл 38 матчей и забил 21 гол.