«Рубин» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 16:30
Сегодня, 5 октября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Тамбов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Тамбов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Ара Петросян (Бронницы) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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