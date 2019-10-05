Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 16:30

«Рубин» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 октября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Тамбов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Ара Петросян (Бронницы) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019