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«Ливерпуль» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 17:00

«Ливерпуль» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 5 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервным рефери на эту встречу назначен Майк Дин.

«Ливерпуль» набрал 21 очко в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (14) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит «Манчестер Сити» (16).

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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