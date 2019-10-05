Хёведес восхитился московским метро

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес поделился эмоциями от посещения московского метрополитена.



«Искусство в метро», — написал Хёведес в своём «инстаграме», добавив хештег «красиво».

Хёведес перешёл в «Локомотив» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний немец принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2021 года.

«Локомотив», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 12-м туре «железнодорожники» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 6 октября.