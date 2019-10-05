Хёведес восхитился московским метро
Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес поделился эмоциями от посещения московского метрополитена.
«Искусство в метро», — написал Хёведес в своём «инстаграме», добавив хештег «красиво».
Хёведес перешёл в «Локомотив» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний немец принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2021 года.
«Локомотив», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 12-м туре «железнодорожники» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 6 октября.
Хёведес: предпочёл бы увидеть Шюррле в «Локомотиве», но он выбрал «Спартак»
- 5 октября 2019
-
15:05
-
14:56
-
14:56
-
14:39
-
14:31
-
14:26
-
14:16
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
13:22
-
13:17
-
13:06
-
12:59
-
12:37
-
12:35
-
12:18
-
12:12
-
12:00
-
11:47
-
11:41
-
11:28
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:38
-
10:29
-
10:19
-
10:11
-
09:58
Партнерский контент