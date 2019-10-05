Жена главы селекционного отдела ЦСКА извинилась за жёсткую критику Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, извинилась за жёсткую критику главного тренера команды Виктора Гончаренко.



«Хочу внести ясность по поводу ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ. Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды. Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Все мы люди и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить», — написала Дюкова на своей странице в «Фейсбуке».

Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко