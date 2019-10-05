Евсеев: «Уфа» не смогла изменить результат, дав фору «Ахмату»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1).
«Мы не смогли изменить результат и ход встречи, дав сопернику фору, он этим воспользовался. Мы пытались разыгрывать мяч, нас соперник накрывал, первый тайм не получился. Во втором тайме у нас были моменты, но в концовке упростили игру, соперник заставил нас», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Автором единственного гола встречи стал защитник «Ахмата» Уилкер Анхель, который отправил мяч в ворота «Уфы» на 9-й минуте с подачи полузащитника грозненской команды Олега Иванова.
«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (15) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА (25).
- 5 октября 2019
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