«Зенит» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России

В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Спортбаза Бажовия» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В ходе встречи петербургская команда несколько раз сравнивала счёт, однако пропустила третий гол в концовке встречи, на 89-й минуте, и не сумела отыграться. Таким образом, «Зенит» продлил серию без побед в молодёжном первенстве России до 4 матчей.



В другом матче 12-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве и завершилась ничьей со счётом 0:0.



С расписанием молодёжного первенства России сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».