«Зенит» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России
В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Спортбаза Бажовия» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В ходе встречи петербургская команда несколько раз сравнивала счёт, однако пропустила третий гол в концовке встречи, на 89-й минуте, и не сумела отыграться. Таким образом, «Зенит» продлил серию без побед в молодёжном первенстве России до 4 матчей.
В другом матче 12-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве и завершилась ничьей со счётом 0:0.
С расписанием молодёжного первенства России сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
05 октября 2019, суббота. 12:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Маковский – 7' 1:1 Симутенков – 10' 2:1 Волчков – 29' 2:2 Ногтев – 55' 3:2 Кротов – 89'
- 5 октября 2019
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