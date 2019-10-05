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«Зенит» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России

«Зенит» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Спортбаза Бажовия» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В ходе встречи петербургская команда несколько раз сравнивала счёт, однако пропустила третий гол в концовке встречи, на 89-й минуте, и не сумела отыграться. Таким образом, «Зенит» продлил серию без побед в молодёжном первенстве России до 4 матчей.

В другом матче 12-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве и завершилась ничьей со счётом 0:0.

С расписанием молодёжного первенства России сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
05 октября 2019, суббота. 12:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Маковский – 7'   1:1 Симутенков – 10'   2:1 Волчков – 29'   2:2 Ногтев – 55'   3:2 Кротов – 89'
Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
05 октября 2019, суббота. 12:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
0 : 0
Арсенал-мол.
Тула
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