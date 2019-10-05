Талалаев: на день рождения команда подарила пульт управления

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат со «СКА-Хабаровск» (1:1) в матче 16-го тура ФНЛ, а также рассказал, что команда подарила ему на день рождения.
«В качестве подарка был не галстук, чему очень рад. Ребята сделали мне тематический подарок, с подколкой. Какой? Это внутреннее. Пульт управления от команды.
Был уверен, что со „СКА-Хабаровск“ будет хорошая по качеству игра. С «Балтикой» мы сыграли совсем не в свой футбол. В Хабаровске игрой доволен, особенно первым таймом, но и во втором были правильные действия. При этом у нас завёлся грешок: не получается с реализацией. Будем над этим работать. Те изъяны, которые остались с детской школы, надо убирать в команде мастеров. Из тех позиций, откуда мы не забивали и не прокатывали передачи… Не понимаю, как на хорошем, качественном поле, пусть и искусственном, неудобном для нас, не реализовывать такие моменты.
Благодаря тому что мы открыли счёт, хабаровчане начали раскрываться. В концовке первого тайма мы провели 7 быстрых атак, но ни одну не довели до взятия ворот. Хотя раньше нам это давалось легко. Есть на то определенные причины, но пока о них говорить не буду», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
- 5 октября 2019
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