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Ди Мария опроверг информацию о проблемах Икарди с адаптацией в «ПСЖ»

Ди Мария опроверг информацию о проблемах Икарди с адаптацией в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария опроверг информацию о проблемах аргентинского нападающего Мауро Икарди с адаптацией во французском клубе.

«Всегда одно и то же дерьмо. Выдумки прессы, к которым мы уже привыкли. Иногда кажется, что лучше отрицать это, но потом понимаешь, что это бесполезно. С одной стороны, подобные слухи смешат меня, с другой — делают больно, потому что начинаю переживать на пустом месте. Икарди адаптируется к команде и к городу в нормальном режиме. Он немного обеспокоен из-за того, что семья не рядом с ним, но он приспосабливается. Помогаем ему интегрироваться как можно скорее», — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.

Напомним, Икарди перешёл из «Интера» в «ПСЖ» на правах аренды в сентябре текущего года. Арендное соглашение 26-летнего аргентинского футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

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