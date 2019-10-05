«Реал» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 17:00
Сегодня, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Гранада». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Гранада».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. В роли его ассистентов выступят Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервным рефери на эту встречу назначен Давид Хесус Пинто Эррера.
«Реал» набрал 15 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» (14) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит «Атлетико» (14).
С расписанием чемпионата Испании сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Реал Мадрид» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
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