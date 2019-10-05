«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодёжного первенства
В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Спартак». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 23-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов. Через 11 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе. В конце первого тайма, на 40-й минуте, прямую красную карточку получил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кратков.
«Краснодар» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Спартак» (17) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 28 очков в 12 матчах.
- 5 октября 2019
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