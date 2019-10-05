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«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодёжного первенства

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Спартак». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 23-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов. Через 11 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе. В конце первого тайма, на 40-й минуте, прямую красную карточку получил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кратков.

«Краснодар» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Спартак» (17) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 28 очков в 12 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
05 октября 2019, суббота. 13:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
1 : 1
Спартак-мол.
Москва
1:0 Литвинов – 23'   1:1 Кутателадзе – 34' (пен)
Удаления: Кратков – 40' / нет
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