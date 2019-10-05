Чудовищная ошибка Льориса привела к голу в ворота «Тоттенхэма». Видео
В стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур» уже на 3-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий хозяев Ниль Мопе.
Мопе воспользовался грубой ошибкой Уго Льориса, который, прерывая навес с левого фланга, сбросил мяч перед собой на линию ворот.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 8-м туре в субботу, 5 октября, также встречаются «Ливерпуль» – «Лестер Сити», «Уотфорд» – «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» – «Эвертон», «Норвич Сити» – «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».
В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».
- 5 октября 2019
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