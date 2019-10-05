Конноли добил мяч в ворота «Тоттенхэма» после собственного удара пяткой. Видео

В стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур» хозяева удвоили преимущество на 32-й минуте 2:0. Гол на счету нападающего Аарона Коннолли.



Коннолли ударил пяткой после прострела с левого фланга, а затем сам же добил отражённый вратарём мяч в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 8-м туре в субботу, 5 октября, также встречаются «Ливерпуль» – «Лестер Сити», «Уотфорд» – «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» – «Эвертон», «Норвич Сити» – «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».



В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».