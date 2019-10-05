Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол в стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».



Льорис получил серьёзную травму, когда пытался опереться на левую руку, упав за линию ворот после того, как отбил перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 8-м туре в субботу, 5 октября, также встречаются «Ливерпуль» – «Лестер Сити», «Уотфорд» – «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» – «Эвертон», «Норвич Сити» – «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».



В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».