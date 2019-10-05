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Жоаозиньо был отправлен в больницу прямо с матча с подозрением на перелом

Жоаозиньо был отправлен в больницу прямо с матча с подозрением на перелом
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московское «Динамо». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. К 75-й минуте хозяева ведёт в счёте — 1:0.

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо получил травму в конце первого тайма и был заменён на 43-й минуте. Вместо него на поле вышел хавбек Вячеслав Грулёв. По информации Fcdin, Жоаозиньо был отправлен в больницу прямо с матча с подозрением на перелом.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступают Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербрург).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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