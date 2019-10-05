«Динамо» опустилось в зону вылета. Клуб проиграл четыре матча подряд

Московское «Динамо» после поражения в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) опустилось в зону вылета.

Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате России. Ранее динамовцы уступили «Сочи» (2:3) и «Ростову» (0:3). С учётом Кубка России «Динамо» проиграло четыре матча подряд. В 1/16 финала Кубка бело-голубые уступили «Лучу» (0:1).

В летнее трансферное окно «Динамо» потратило на усиление состава более € 35 млн. Самыми дорогими покупками стали Максимилиан Филипп (€ 20 млн), Клинтон Н'Жье (6) и Себастьян Шиманьский (5,5).

В 13-м туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 20 октября.