«Динамо» опустилось в зону вылета. Клуб проиграл четыре матча подряд
Московское «Динамо» после поражения в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) опустилось в зону вылета.
Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате России. Ранее динамовцы уступили «Сочи» (2:3) и «Ростову» (0:3). С учётом Кубка России «Динамо» проиграло четыре матча подряд. В 1/16 финала Кубка бело-голубые уступили «Лучу» (0:1).
В летнее трансферное окно «Динамо» потратило на усиление состава более € 35 млн. Самыми дорогими покупками стали Максимилиан Филипп (€ 20 млн), Клинтон Н'Жье (6) и Себастьян Шиманьский (5,5).
В 13-м туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 20 октября.
«Динамо» укрепило лидерство в первенстве «молодёжек», одержав 9-ю победу подряд
- 5 октября 2019
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