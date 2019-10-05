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«Сочи» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 19:00

«Сочи» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Крылья Советов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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