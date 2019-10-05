Хохлов: поражение «Динамо» закономерно, после удаления выиграть было нереально

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).



«Наверное, закономерное поражение. Выходили с одним планом на игру, но удаление все карты спутало. Наверное, выиграть этот матч после удаления было нереально. Ребята старались, но „Оренбург“ грамотно играл в большинстве. Конечно, было тяжело. В перерыве говорили, что нужно терпеть, проявить характер и постараться поймать „Оренбург“ на контратаке. Но не получилось.



После игры сразу не могу сказать, что с Жоаозиньо. Должно быть медицинское обследование, а потом заключение», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (10) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является ЦСКА.