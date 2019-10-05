«Брайтон» громит «Тоттенхэм», Коннолли оформил дубль. Видео

В стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур» хозяева довели счёт до крупного 3:0. Второй гол во встрече записал в актив нападающий Аарон Коннолли.



Коннолли вошёл в штрафную с левого фланга, обыграл защитника, сместившись к центру, и точно пробил в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 8-м туре в субботу, 5 октября, также встречаются «Ливерпуль» – «Лестер Сити», «Уотфорд» – «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» – «Эвертон», «Норвич Сити» – «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».



В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».