Источник: Хохлов подал в отставку. Руководство «Динамо» её приняло

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста. Руководство клуба удовлетворило просьбу специалиста, сообщается в «телеграме» журналиста Александра Боярского.
Московское «Динамо» после поражения в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) опустилось в зону вылета.
Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате России. Ранее динамовцы уступили «Сочи» (2:3) и «Ростову» (0:3). С учётом Кубка России «Динамо» проиграло четыре матча подряд. В 1/16 финала Кубка бело-голубые уступили «Лучу» (0:1).
43-летний Хохлов возглавил «Динамо» в 2017 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.
- 5 октября 2019
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