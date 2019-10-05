Гончаренко: думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость матчей ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о посещаемости домашних матчей московского клуба.

«Думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость наших матчей. Значит, команда нравится болельщикам, она вызывает интерес. Разумеется, мы должны правильно реагировать, отвечая на эту любовь хорошей игрой и результатами.



Мы серьёзно думали над тем, почему в предыдущие годы не всегда удачно проводили домашние матчи. В результате решили немного изменить наши атакующие действия, чтобы предотвратить контрвыпады противника, из-за которых ранее потеряли столько очков на своем поле. То, что мы сейчас делаем, позволяет нам и относительно хорошо атаковать, и неплохо обороняться. Наша атакующая группа сыгрывается все лучше. Команда стремится идти вперед, ищет счастья у чужих ворот, а такая игра всегда привлекает болельщиков», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

Также тренер объяснил, почему «армейцы» в некоторых матчах проводят разные таймы.

«Очень часто подобные вещи оценивают исключительно с прицелом на одну команду. Только ведь есть и соперник, у которого свой план на игру. Если она не складывается, противник тем более старается как-то реагировать на ситуацию. Те же «Локомотив» с «Краснодаром» после неудачных первых таймов пытались перестроиться, чтобы изменить характер встречи.



Если после хорошего первого тайма у нас не очень получается второй, не стоит сразу делать вывод, что именно наша команда сыграла плохо. Произошло это в том числе потому, что соперник перестроился и внёс коррективы в игру. Безусловно, мы со своей стороны также не должны останавливаться на достигнутом. Скажем, «Базель» в матче против «Краснодара» шёл вперёд и при 2:0, и при 3:0, характер игры не менялся. Мы тоже работаем над тем, чтобы даже имея преимущество в счете, не сбавлять оборотов и не отдавать инициативу. Менталитет победителей у нынешней команды пока только вырабатывается. Нужно отметить, что в матче с «Краснодаром» мы очень правильно отреагировали на результат предыдущей игры с «Лудогорцем». Команда понимала, что находится в долгу перед болельщиками, она должна была исправиться. Очень рад, что нам удалось одержать победу над серьёзным противником», — добавил наставник.