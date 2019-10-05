«Динамо» объявило об отставке Хохлова

Московское «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.



«Сегодня, после матча 12-го тура РПЛ „Оренбург“ — »Динамо", главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", — сообщается в официальном «твиттере» бело-голубых.

«Динамо» после поражения в матче с «Оренбургом» (0:2) опустилось в зону вылета. Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб потерпел четыре поражения подряд с учётом Кубка России.

43-летний Хохлов возглавил «Динамо» в 2017 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.