Болельщики ЦСКА третий раз подряд признали Фернандеса лучшим игроком месяца

Фанаты московского ЦСКА выбрали лучшего футболиста команды по итогам сентября. Им стал защитник Марио Фернандес, за которого проголосовали 27% человек, сообщает пресс-служба «армейцев».
В первую тройку вошли полузащитник Никола Влашич (24%) и голкипер Игорь Акинфеев (17%). Всего в голосовании приняли участие 5356 болельщиков.
Для Фернандеса эта награда стала уже третьей в нынешнем сезоне. Ранее 29-летний защитник был признан лучшим игроком ЦСКА по итогам августа и июля.
В прошлом месяце Марио помог «армейцам» в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги. В активе защитника одна результативная передача. Ещё одну встречу Фернандес провёл в Лиге чемпионов.
Завтра, 6 октября, ЦСКА проведёт домашний матч 12-го тура чемпионата России с «Ростовом», начало — в 16:30 мск.
- 5 октября 2019
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