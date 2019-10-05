Рибалта: будущие трансферные кампании могут быть такими же громкими для «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что приобретения клуба в следующие трансферные окна могут быть такими же громкими, как этим летом.

«С точки зрения имён будущие кампании могут быть такими же громкими. Почему нет? Но если лимит говорит нам о том, что мы можем иметь 8 иностранцев в составе, то можно только поменять двух или трёх, а мощный задел в этом смысле уже не нужен. Поэтому речь действительно может идти, скорее, о точечных усилениях качественными игроками. Но кто знает — говорить, что ничего подобного больше не будет, тоже нельзя. Сегодня мы сконцентрированы на турнирах, в которых выступаем. Зима — придёт, посмотрим, что она нам принесёт», — приводит слова Рибалты «Матч ТВ».