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Рибалта: будущие трансферные кампании могут быть такими же громкими для «Зенита»

Рибалта: будущие трансферные кампании могут быть такими же громкими для «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что приобретения клуба в следующие трансферные окна могут быть такими же громкими, как этим летом.

«С точки зрения имён будущие кампании могут быть такими же громкими. Почему нет? Но если лимит говорит нам о том, что мы можем иметь 8 иностранцев в составе, то можно только поменять двух или трёх, а мощный задел в этом смысле уже не нужен. Поэтому речь действительно может идти, скорее, о точечных усилениях качественными игроками. Но кто знает — говорить, что ничего подобного больше не будет, тоже нельзя. Сегодня мы сконцентрированы на турнирах, в которых выступаем. Зима — придёт, посмотрим, что она нам принесёт», — приводит слова Рибалты «Матч ТВ».

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