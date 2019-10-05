Рибалта прокомментировал массовый переход игроков «Зенита» в «Сочи»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал массовый переход игроков петербургского клуба в «Сочи» минувшим летом.

«Тут всё просто. «Сочи», как новичок РПЛ, хочет добиться главной цели — сохранить прописку в Премьер-Лиге. Для этого нужны хорошие игроки. В «Зените» в свою очередь было много футболистов, которые могут в этом помочь. Если посмотреть на таблицу, южане сейчас набрали неплохой темп. Что касается того, почему Заболотный выбрал именно «Сочи», то об этом надо спросить у игрока. Клубы с ним тоже разговаривали, поэтому, как только была достигнута договорённость, он уехал», — приводит слова Рибалты «Матч ТВ».

Напомним, летом из «Зенита» в «Сочи» перешло восемь футболистов — Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный и Андрей Мостовой.