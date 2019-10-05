Ошибка, стоившая сломанной руки Льорису, — в обзоре «Тоттенхэм» — «Брайтон»

«Тоттенхэм Хотспур» в гостях проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 0:3 в стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт уже на 3-й минуте открыл нападающий хозяев Ниль Мопе. Уго Льорис, прерывая фланговый навес, отбил мяч прямо перед собой, и Мопе без помех с близкого расстояния отправил его в ворота. В этом же эпизоде Льорис сломал руку, неудачно выставив её при падении. На 32-й минуте нападающий «Брайтона» Аарон Коннолли удвоил преимущество хозяев. Его первый удар пяткой отразил вратарь, но форвард добил мяч в ворота. Во втором тайме тот же Коннолли установил окончательный счёт встречи. Получив длинную передачу со своей половины, он ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Тоттенхэм Хотспур» занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, набрав 11 очков, а «Брайтон энд Хоув Альбион» – 12-е, набрав 9 очков.
- 5 октября 2019
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