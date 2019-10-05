Силкин: в «Динамо» можно назначить любого, клубу нужен настоящий хозяин

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с поста наставника бело-голубых.



«Всё к этому шло. Всегда, когда нет результата, ответственность за это несёт тренер. Не знаю, что именно у него не получилось, но могу отметить, что в команде не было костяка. К сезону готовилась одна команда, а с постепенным приходом огромного количества новых футболистов – стала играть другая. Постоянная ротация в три-четыре новых игрока на поле от матча к матчу не давала стабильности команде.



Кого бы мне хотелось видеть тренером «Динамо»? Да можно любого назначить и поставить. Важно, чтобы тренеру давали работать и иногда ошибаться. Хотелось бы, на самом деле, чтобы настоящий хозяин пришёл в клуб. Последние финансовые вливания были только для основного состава, а академия простаивала. Сейчас хотят дом построить с крыши, а его обычно строят с фундамента», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.