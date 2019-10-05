Мане забил «Лестеру» после шикарной передачи Милнера через полполя. Видео

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Лестер Сити» был открыт счёт на 40-й минуте. Отличился нападающий хозяев Садио Мане.
Мане вышел один на один после шикарной передачи Джеймса Милнера со своей половины поля и пробил мимо вратаря в дальний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0.
5 октября также встречаются «Уотфорд» – «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» – «Эвертон», «Норвич Сити» – «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».
В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».
- 5 октября 2019
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