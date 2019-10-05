Уэсли упустил шанс оформить хет-трик за 25 минут, не забив с пенальти. Видео

Нападающий «Астон Виллы» Уэсли упустил возможность оформить хет-трик за 25 минут в выездном матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».

Уэсли открыл счёт на 14-й минуте, а на 30-й удвоил преимущество гостей.

На 38-й минуте в ворота «Норвича» был назначен пенальти, но удар бразильского форварда отразил Майкл Макговерн.

Видео доступно на «Чемпионате».



8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0.



5 октября также встречаются «Ливерпуль» – «Лестер Сити», «Уотфорд» – «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» – «Эвертон», «Норвич Сити» – «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».



В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».