Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фрайбург» избежал поражения в матче Бундеслиги с «Боруссией» Д на 89-й минуте

«Фрайбург» избежал поражения в матче Бундеслиги с «Боруссией» Д на 89-й минуте
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Итоговый счёт матча — 2:2.

Автором первого результативного удара во встрече стал бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Ассистировал ему Торган Азар. На 55-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт после паса Жонатана Шмида сравнял счёт. На 67-й минуте гостей вперёд вывел защитник Ашраф Хакими, который на этой неделе отметился дублем в матче Лиги чемпионов со «Славией». Результативную передачу марокканцу отдал Джейдон Санчо. Уйти от поражения хозяева смогли на 89-й минуте. Мануэль Аканджи установил итоговый счёт матча, отправив мяч в ворота своей команды.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
05 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Витсель – 20'   1:1 Вальдшмидт – 55'   1:2 Хакими – 67'   2:2 Аканджи – 89' (автогол)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019