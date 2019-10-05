«Фрайбург» избежал поражения в матче Бундеслиги с «Боруссией» Д на 89-й минуте

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Итоговый счёт матча — 2:2.

Автором первого результативного удара во встрече стал бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Ассистировал ему Торган Азар. На 55-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт после паса Жонатана Шмида сравнял счёт. На 67-й минуте гостей вперёд вывел защитник Ашраф Хакими, который на этой неделе отметился дублем в матче Лиги чемпионов со «Славией». Результативную передачу марокканцу отдал Джейдон Санчо. Уйти от поражения хозяева смогли на 89-й минуте. Мануэль Аканджи установил итоговый счёт матча, отправив мяч в ворота своей команды.