Соперник «Зенита» в ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Итоговый счёт матча — 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 66-й минуте. После паса Чарлеса Арангиса ворота гостей поразил Кевин Фолланд. На 78-й минуте Кристофер Нкунку восстановил паритет, установив тем самым итоговый счёт матча. Ассистировал ему Марцель Хальстенберг.

Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Майнц» в гостях обыграл «Падерборн 07» (2:1). Забитыми мячами в составе гостей отметились Робин Куайсон и Даниэль Брозински, реализовавший пенальти. У хозяев результативный удар на счету Бена Цолински.