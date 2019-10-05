Соперник «Зенита» в ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» в матче Бундеслиги
«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Итоговый счёт матча — 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 66-й минуте. После паса Чарлеса Арангиса ворота гостей поразил Кевин Фолланд. На 78-й минуте Кристофер Нкунку восстановил паритет, установив тем самым итоговый счёт матча. Ассистировал ему Марцель Хальстенберг.
Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги чемпионов.
В параллельном матче «Майнц» в гостях обыграл «Падерборн 07» (2:1). Забитыми мячами в составе гостей отметились Робин Куайсон и Даниэль Брозински, реализовавший пенальти. У хозяев результативный удар на счету Бена Цолински.
Германия - Бундеслига. 7-й тур
05 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Фолланд – 66' 1:1 Нкунку – 78'
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