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Соперник «Зенита» в ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» в матче Бундеслиги

Соперник «Зенита» в ЛЧ «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Итоговый счёт матча — 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 66-й минуте. После паса Чарлеса Арангиса ворота гостей поразил Кевин Фолланд. На 78-й минуте Кристофер Нкунку восстановил паритет, установив тем самым итоговый счёт матча. Ассистировал ему Марцель Хальстенберг.

Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Майнц» в гостях обыграл «Падерборн 07» (2:1). Забитыми мячами в составе гостей отметились Робин Куайсон и Даниэль Брозински, реализовавший пенальти. У хозяев результативный удар на счету Бена Цолински.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
05 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Фолланд – 66'   1:1 Нкунку – 78'
Германия - Бундеслига. 7-й тур
05 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 2
Майнц
Майнц
0:1 Куайсон – 8'   1:1 Цолински – 14'   1:2 Брозински – 32' (пен)
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