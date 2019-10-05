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Гол на 95-й минуте принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Лестером»

Гол на 95-й минуте принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Лестером»
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на 40-й минуте с передачи полузащитника Джеймса Милнера. В конце встречи счёт сравнял хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон, голевой пас отдал форвард Айосе Перес. Победу хозяевам принёс Милнер, реализовавший пенальти на 95-й минуте.

Мерсисайдцы, набрав 24 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, «лисы» (14) занимают третье место.

В 9-м туре «Лестер» 19 октября на домашнем стадионе сыграет с «Бёрнли», а «Ливерпуль» на следующий день в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Мане – 40'   1:1 Мэддисон – 80'   2:1 Милнер – 90+5' (пен)
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