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Мэддисон сравнял счёт в матче с «Ливерпулем», пробив Адриана. Видео

Мэддисон сравнял счёт в матче с «Ливерпулем», пробив Адриана. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Лестер Сити» гости сравняли счёт на 80-й минуте. Отличился полузащитник Джеймс Мэддисон.

Получив передачу в штрафной, Мэддисон мощно пробил под не успевшим упасть Адрианом.

Видео доступно на «Чемпионате».

8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0.

5 октября также встречаются «Уотфорд» – «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» – «Эвертон», «Норвич Сити» – «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».

В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».

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