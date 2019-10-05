«Эвертон» проиграл «Бёрнли», «Астон Вилла» разгромила «Норвич Сити»

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

С 56-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Шеймуса Коулмана. В середине второй половины отличился хавбек «Бёрнли» Джеффри Хендрик.

В другом матче 8-го тура АПЛ «Норвич Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Астон Виллы» отличились полузащитники Джек Грилиш, Конор Хурихейн и Дуглас Луис, а также нападающий Уэсли, оформивший дубль. Автором единственного гола «Норвич Сити» стал форвард Йосип Дрмич.

Ещё один матч 8-го тура чемпионата Англии состоялся в Уотфорде, где одноимённая команда на стадионе «Викарэйдж Роуд» принимала «Шеффилд Юнайтед». Финальный свисток зафиксировал счёт 0:0.