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«Эвертон» проиграл «Бёрнли», «Астон Вилла» разгромила «Норвич Сити»

«Эвертон» проиграл «Бёрнли», «Астон Вилла» разгромила «Норвич Сити»
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

С 56-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Шеймуса Коулмана. В середине второй половины отличился хавбек «Бёрнли» Джеффри Хендрик.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Хендрик – 72'
Удаления: нет / Коулман – 56'

В другом матче 8-го тура АПЛ «Норвич Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Астон Виллы» отличились полузащитники Джек Грилиш, Конор Хурихейн и Дуглас Луис, а также нападающий Уэсли, оформивший дубль. Автором единственного гола «Норвич Сити» стал форвард Йосип Дрмич.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 5
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уэсли – 14'   0:2 Уэсли – 30'   0:3 Грилиш – 49'   0:4 Хурихейн – 61'   0:5 Луис – 83'   1:5 Дрмич – 87'

Ещё один матч 8-го тура чемпионата Англии состоялся в Уотфорде, где одноимённая команда на стадионе «Викарэйдж Роуд» принимала «Шеффилд Юнайтед». Финальный свисток зафиксировал счёт 0:0.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
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