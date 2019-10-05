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«Сочи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ

Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, открыв счёт в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», догнал Эльдора Шомуродова из «Ростова» в бомбардирской гонке турнира.

На 4-й минуте встречи 22-летний нападающий самарской команды поразил ворота соперника поле передачи Антона Зиньковского. Для Соболева этот гол стал 9-м в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах. Столько же на счету лидера бомбардирской гонки РПЛ Шомуродова, который провёл на один матч меньше.

Интересно, что по системе «гол+пас» Соболев является единоличным лидером в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. На его счету также 3 результативные передачи. По 10 очков в активе у Шомуродова (9 голов и 1 ассист) и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы (5+5).

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