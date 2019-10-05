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Докампо: «Рубин» владел инициативой в первом тайме, а во втором потерял контроль

Докампо: «Рубин» владел инициативой в первом тайме, а во втором потерял контроль
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Сегодня было два разных тайма. В первом тайме мы владели инициативой, полностью владели мячом, забили два гола, могли забить третий. Во втором тайме мы потеряли контроль. Понятно, сыграла роль перестройка, смена схемы соперником. Могли пропустить в конце матча.

Насколько психологически давила серия из шести матчей без побед? Вы видели, как команда во втором тайме реагировала на то, что нужно сохранить победный результат. Когда хочешь сохранить победный результат, отходишь назад, отдаёшь сопернику мяч и начинают возникать проблемы. В этом плане, конечно, влияло, что мы не побеждали в предыдущих шести турах. Мы говорили, что будет тяжело.

Никогда не знаешь, пойдёт пауза на пользу или нет. Когда побеждаешь, хочется продлить серию. С другой стороны, в паузу можно укрепить принципы, над которыми мы работаем, и исправить ошибки, которые мы делали во втором тайме», — приводит слова Докампо пресс-служба казанского клуба.

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