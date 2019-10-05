Глушаков: надо было выигрывать без вопросов, ведь сегодня день рождения Кадырова

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).
«К сожалению, реализация у нас ещё хромает, но есть над чем работать, будем стремиться работать и дальше двигаться к результату. Сегодня к тому же в Грозном праздник: день рождения Рамзана Ахматовича и в Грозном день города. Так что без вопросов надо было выигрывать и порадовать наших болельщиков. Турнирная таблица такая: если выигрываешь — наверху, завтра проигрываешь — и внизу. Все рядом. Так что интересный чемпионат в этом году, непредсказуемый, и есть чего ожидать.
Шалимов, как нападающий, наверное, больше подсказывал нападающим, это открывания, атакующий футбол, как должен нападающий открываться и что от нас требуют в атаке. Что касается гола, то если Вилькер скажет, что бил по воротам, ему никто не поверит и он тоже, он делал подачу. Залетело. Всё повлияло на гол: и подача, и везение, и ветер — всё вместе", — сказал Глушаков в послематчевом интервью YouTube-каналу «Футбол России».
- 5 октября 2019
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