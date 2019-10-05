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Матч «Ливерпуля» с «Лестером» завершился массовой дракой игроков. Видео

Матч «Ливерпуля» с «Лестером» завершился массовой дракой игроков. Видео
Футбол / Англия 0

После финального свистка в матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Лестер Сити» игроки обеих команд устроили массовую потасовку. Наиболее активным в ней был нападающий гостей Айосе Перес, которого долго успокаивали партнёры по команде.

Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 2:1, а решающий гол Джеймс Милнер забил с пенальти в компенсированное время.

Видео доступно на «Чемпионате».

8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. Кроме того, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» 5:1.

5 октября также встречаются «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».

В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».

Гол на 95-й минуте принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Лестером»
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