Матч «Ливерпуля» с «Лестером» завершился массовой дракой игроков. Видео

После финального свистка в матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Лестер Сити» игроки обеих команд устроили массовую потасовку. Наиболее активным в ней был нападающий гостей Айосе Перес, которого долго успокаивали партнёры по команде.



Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 2:1, а решающий гол Джеймс Милнер забил с пенальти в компенсированное время.

Видео доступно на «Чемпионате».



8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. Кроме того, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» 5:1.



5 октября также встречаются «Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас».



В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».