«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова и завершилась со счётом 2:0.

Победу хозяевам принесли результативные удары Николая Покидышева, который отметился автоголом, и Николая Рязанцева, реализовавшего пенальти.

В параллельных матчах «Балтика» дома разгромила «Краснодар-2» (4:1), а «Чайка» на своём поле уступила «Нефтехимику» (0:2). Победу калининградской команде принесли голы Максима Тишкина, Алихана Шаваева и дубль бразильского нападающего Аллефа Андраде. У гостей мяч забил Никита Сергеев. В матче в Песчанокопском три очка гостям принесли результативные удары Мераби Уридии и Павла Шадрина.