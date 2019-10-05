«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче ФНЛ
«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова и завершилась со счётом 2:0.
Победу хозяевам принесли результативные удары Николая Покидышева, который отметился автоголом, и Николая Рязанцева, реализовавшего пенальти.
В параллельных матчах «Балтика» дома разгромила «Краснодар-2» (4:1), а «Чайка» на своём поле уступила «Нефтехимику» (0:2). Победу калининградской команде принесли голы Максима Тишкина, Алихана Шаваева и дубль бразильского нападающего Аллефа Андраде. У гостей мяч забил Никита Сергеев. В матче в Песчанокопском три очка гостям принесли результативные удары Мераби Уридии и Павла Шадрина.
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Покидышев – 30' (автогол) 2:0 Рязанцев – 74' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Тишкин – 14' 1:1 Сергеев – 26' 2:1 Шаваев – 38' 3:1 Андраде – 65' 4:1 Андраде – 89'
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