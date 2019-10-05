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«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова и завершилась со счётом 2:0.

Победу хозяевам принесли результативные удары Николая Покидышева, который отметился автоголом, и Николая Рязанцева, реализовавшего пенальти.

В параллельных матчах «Балтика» дома разгромила «Краснодар-2» (4:1), а «Чайка» на своём поле уступила «Нефтехимику» (0:2). Победу калининградской команде принесли голы Максима Тишкина, Алихана Шаваева и дубль бразильского нападающего Аллефа Андраде. У гостей мяч забил Никита Сергеев. В матче в Песчанокопском три очка гостям принесли результативные удары Мераби Уридии и Павла Шадрина.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Покидышев – 30' (автогол)   2:0 Рязанцев – 74' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Тишкин – 14'   1:1 Сергеев – 26'   2:1 Шаваев – 38'   3:1 Андраде – 65'   4:1 Андраде – 89'
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
05 октября 2019, суббота. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Уридия – 3'   0:2 Шадрин – 75'
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