Обводящий в девятку Дугласа Луиса — в обзоре матча «Норвич» — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» на выезде разгромила «Норвич Сити» со счётом 5:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.



В первом тайме дважды, на 14-й и 30-й минутах, отличился нападающий хозяев Уэсли, который также не реализовал пенальти на 38-й минуте. После перерыва на 49-й минуте крупным счёт сделал полузащитник гостей Джек Грилиш, а на 61-й четвёртый гол в ворота хозяев забил полузащитник Конор Хурихейн. На 83-й минуте вышедший на замену полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис красивым обводящим ударом из-за штрафной в девятку пятый раз пробил Майкла Макговерна, а на 87-й минуте нападающий «Норвича» Йосип Дрмич отыграл один мяч, установив окончательный счёт встречи.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Астон Вилла», набрав 8 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, а «Норвич Сити» с 6 очками — 18-е.