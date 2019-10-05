Клопп — о матче с «Лестером»: суперигра. Очевидный пенальти. Я доволен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити». Решающий гол был забит на 95-й минуте с пенальти.

«Это была суперигра. Мы увеличили темп. Наш футбол сыграл очень важную роль сегодня. Гол «Лестера» действительно остановил нас, но затем мы побежали вперёд.

Пенальти? Это был очевидный 11-метровый. Я доволен тем, как мы действовали. Команда добилась результата, это супер. Знали, что это может произойти. Знали, что будем бороться за победу, и мы это сделали. Без удачи нельзя выиграть столько матчей, но за 90 минут «Ливерпуль» заслужил победу и три очка. Джеймс Милнер справился с волнением, и это превосходно.

В порядке ли Мохамед Салах? Как Мо может быть в порядке? Не понимаю, почему Хамза Чодури получил только жёлтую карточку. Мо хромал, когда уходил с поля. Это сложно. Игрок «Лестера» нарушил правила, чтобы замедлить Мо, и это нехорошо», — приводит слова Клоппа BBC.