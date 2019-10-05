Божович — об интересе «МЮ» к Соболеву: этого пацана надо оставить в покое

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду самарской команды Александру Соболеву.

«Я думаю, что этого пацана надо оставить в покое. Всё, что о нём пишут, не идёт на пользу ни ему, ни нам. Думаю, что он сам понимает, что его работа — забивать или отдавать голевые передачи. Надеюсь, что у него это получится и в матче с «Сочи», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. «Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ занимает 12-е место. В активе команды 11 очков.